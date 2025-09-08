Подмосковные спортсменки выиграли 2 медали на первенстве России по борьбе

В Москве 6 и 7 сентября проходило первенство России среди юниорок до 24 лет по вольной борьбе. Две золотые медали на соревнованиях выиграли спортсменки из Подмосковья.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что лучшей в весовой категории до 53 килограммов стала Екатерина Карпушкина из Чехова. Серебро досталось участнице из Москвы, а бронза — атлеткам из Дагестана и Краснодарского края.

В весовой категории 68 килограммов золотую медаль выиграла жительница Егорьевска Алина Шевченко. Серебряную медаль получила представительница Санкт-Петербурга, а на третьей ступени пьедестала оказались спортсменки из Рязанской области и Республики Коми.

Соревнования проходили в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».