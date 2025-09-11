Подмосковные спортсменки выиграли 2 медали на чемпионате мира по ушу

Подмосковные спортсменки в составе сборной России выиграли две медали на чемпионате мира по ушу. Они выиграли две бронзы.

Как рассказали в региональном Минспорта, Мария Егорова и Екатерина Вальчук из Дмитрова стали бронзовыми призерами в дисциплине «саньда» в весовых категориях 65 и 75 килограммов.

Всего в соревнованиях участвовали 14 спортсменов из России, которые в сумме получили семь наград: три золота и четыре бронзы.

Чемпионат прошел в столице Бразилии городе Бразилиа с 1 по 7 сентября. В нем участвовали более 800 спортсменов из 70 стран. Турнир проводят раз в два года по двум дисциплинам: «таолу» и «саньда».