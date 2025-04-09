Подмосковные спортсменки выиграли 2 бронзы на первенстве России по вольной борьбе
В Кемерове завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Спортсменки из Московской области выиграли на соревнованиях две бронзовые медали.
В весовой категории до 39 килограммов третье место заняла жительница Истры Таисия Планджиева. Представительница Домодедова Анна Ендерова завоевала бронзу в весе до 50 килограммов.
На первенстве России свое мастерство продемонстрировали спортсменки из 74 регионов России. В рамках соревнований прошло 312 поединков. Участницы состязались в 11 весовых категориях.
Турнир провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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