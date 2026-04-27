Подмосковные спортсменки получили 2 медали на чемпионате России по фехтованию

Подмосковные спортсменки успешно выступили на чемпионате России по фехтованию, завоевав две медали: командное серебро и личную бронзу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командных соревнованиях по рапире второе место заняла команда из Московской области, в которую входили Ирина Зорина, Айла Мамедова, Анна Соловьева и Стефания Часовникова. Эти спортсменки представляют различные спортивные учреждения региона, включая Центр олимпийских видов спорта и Центр фехтования Ильгара Мамедова.

В личном первенстве среди саблисток бронзовую медаль завоевала Яна Егорян, также представляющая Московскую область. Она разделила третью ступень пьедестала с фехтовальщицей из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по фехтованию проходит с 22 по 29 апреля 2026 года в Казани в рамках федеральной программы «Спорт России».

Следите за новостями Министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).