Подмосковные спортсменки победили на международном турнире по боксу

Представительницы Московской области победили на международных соревнованиях по боксу в составе сборной России. Девушки принесли команде четыре золота в рамках двух матчевых встреч. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Юлия Чумгалакова из Домодедова стала лучшей в весовой категории 48 килограммов, а Людмиле Воронцовой из Химок не оказалось равных в поединках в весовой категории 57 килограммов. Общий счет по итогам встреч оказался таким: Россия — Белоруссия — 7:2, Узбекистан — Белоруссия — 6:2 и Россия — Узбекистан — 8:2.

Напомним, соревнования проходили с 23 по 25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в Серпухове.