Подмосковные спортсменки победили на международном турнире по боксу

Представительницы Московской области победили на международных соревнованиях по боксу в составе сборной России. Девушки принесли команде четыре золота в рамках двух матчевых встреч. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Юлия Чумгалаковаиз Домодедова стала лучшей в весовой категории 48 килограммов, а Людмиле Воронцовойиз Химок не оказалось равных в поединках в весовой категории 57 килограммов. Общий счет по итогам встреч оказался таким: Россия — Белоруссия — 7:2, Узбекистан — Белоруссия — 6:2 и Россия — Узбекистан — 8:2.
Напомним, соревнования проходили с 23 по 25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в Серпухове.
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