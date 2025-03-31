Подмосковные спортсменки победили на международном чемпионате по теннису

В Майами с 18 по 30 марта проходил открытый чемпионат по теннису. Спортсменки из Подмосковья Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили на турнире WTA-1000 в парном разряде.

Во время финальной игры, которая длилась 1 час 39 минут, теннисистки в трех сетах обыграли соперниц из Испании и Японии со счетом 6:3, 6:7 (5:7) и 10:2.

«Спасибо моей напарнице — когда выступаешь с ней, это настоящее сумасшествие. Мы получили удовольствие от совместной игры, и надеюсь, что будем и дальше продолжать вдохновлять друг друга на хороший теннис», — поделилась впечатлениями Диана Шнайдер.

Для спортсменок из Московской области это второй титул WTA.