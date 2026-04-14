Подмосковные спортсменки победили на Кубке по пляжному волейболу

Финальный этап всероссийского молодежного Кубка AST по пляжному волейболу прошел в Архангельске. Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами.

Как рассказали в региональном Минспорте, представительницы Подмосковья выиграли золотые и серебряные медали.

В финале встретились две подмосковные пары из волейбольного клуба «Заречье-Одинцово». В решающем матче золото выиграли Арина Буджерак и Анастасия Зверева, серебряные медали достались Екатерине Червонос и Екатерине Юдиной.

Финалы прошли с 10 по 12 апреля в Архангельске в рамках госпрограммы «Спорт России». В соревнованиях участвовали 45 команд.