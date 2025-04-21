Подмосковные специалисты завершили капремонт дома в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Подмосковья закончил восстановление пятиэтажки на улице Казанцева в Мариуполе. В жилом доме отремонтировали конструктивные элементы, выполнили косметический ремонт на лестницах. Об этом передают в МинЖКХ МО.
Кроме того во всех жилых помещениям поклеили обои, установили натяжные потолки, застелили полы линолеумом, заменили окна и двери и проложили инженерные коммуникации. Также специалисты выполнили облицовку санузлов керамической плиткой и установили новую сантехнику.
Работы проводились под контролем Управления технического надзора капитального ремонта Московской области при региональном МинЖКХ.
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