Подмосковные специалисты завершили капремонт дома в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Подмосковья закончил восстановление пятиэтажки на улице Казанцева в Мариуполе. В жилом доме отремонтировали конструктивные элементы, выполнили косметический ремонт на лестницах. Об этом передают в МинЖКХ МО.

Кроме того во всех жилых помещениям поклеили обои, установили натяжные потолки, застелили полы линолеумом, заменили окна и двери и проложили инженерные коммуникации. Также специалисты выполнили облицовку санузлов керамической плиткой и установили новую сантехнику.

Работы проводились под контролем Управления технического надзора капитального ремонта Московской области при региональном МинЖКХ.