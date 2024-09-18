Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом в Мариуполе

Подмосковные строители завершают восстановление жилого дома на проспекте Металлургов в Мариуполе. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, пятиэтажный многоквартирный дом пострадал из-за многодневных пожаров и динамических воздействий. Его восстанавливают строители региона под контролем сотрудников технадзора.

В здании уже восстановили конструктивные элементы, отремонтировали кровлю, привели в порядок фасад, заменили коммуникации, двери и окна.

«Наши специалисты делают все возможное, чтобы жители вновь могли вернуться в свои дома, которые станут комфортными и безопасными. Мы внимательно контролируем каждый этап восстановления, чтобы обеспечить своевременное и качественное завершение работ», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

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