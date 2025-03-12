Подмосковные специалисты восстановят здание Фонда соцзащиты в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают здание Фонда социальной защиты. Строительный контроль и работы проводят подмосковные специалисты из управления технического надзора капремонта и Фонда капремонта.

На данном этапе строители провели следующие работы:

восстановили конструктивные элементы здания;

установили новые дверные и оконные блоки;

заменили системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;

провели внутреннюю отделку помещений;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области передает, что в данный момент завершаются фасадные работы, обновляются слаботочные системы и электроснабжение, а также идет процесс обустройства и облагораживания территорий.