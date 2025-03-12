Подмосковные специалисты восстановят здание Фонда соцзащиты в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают здание Фонда социальной защиты. Строительный контроль и работы проводят подмосковные специалисты из управления технического надзора капремонта и Фонда капремонта.

На данном этапе строители провели следующие работы:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области передает, что в данный момент завершаются фасадные работы, обновляются слаботочные системы и электроснабжение, а также идет процесс обустройства и облагораживания территорий.

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