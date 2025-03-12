Подмосковные специалисты восстановят здание Фонда соцзащиты в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя восстанавливают здание Фонда социальной защиты. Строительный контроль и работы проводят подмосковные специалисты из управления технического надзора капремонта и Фонда капремонта.
На данном этапе строители провели следующие работы:
восстановили конструктивные элементы здания;
установили новые дверные и оконные блоки;
заменили системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;
провели внутреннюю отделку помещений;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области передает, что в данный момент завершаются фасадные работы, обновляются слаботочные системы и электроснабжение, а также идет процесс обустройства и облагораживания территорий.
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