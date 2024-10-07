Подмосковные специалисты восстановят еще один дом в Мариуполе до конца года

Восстановительные работы в полуразрушенном многоквартирном жилом доме продолжаются в Приморском районе Мариуполя. Изначально планировалось снести дом, однако повторные экспертизы и геологические исследования фундамента привели к решению о его восстановлении.

Сложности возникли из-за полного разрушения третьего и четвертого подъездов, что потребовало их демонтажа до основания и создания нового фундамента. В настоящее время завершена заливка монолитом последнего этажа, а строители готовятся к началу кровельных работ, что позволит закрыть тепловой контур и перейти к следующему этапу — наружным фасадным работам.

При восстановлении используются современные технологии и качественные строительные материалы. На объекте трудятся около 25 строителей, в числе которых много местных специалистов.

Жители дома выражают благодарность за восстановление. Многие из них провели здесь большую часть своей жизни, родили детей и воспитали внуков. Они ощущают, что возвращение в свои обновленные квартиры — это настоящее счастье.

Завершить все работы планируется до конца года, чтобы жильцы смогли встретить Новый год в обновленных квартирах. Все процессы идут по графику, без задержек, под контролем ППК «Единый заказчик» и при координации Министерства строительства России. Строительный контроль на объекте осуществляется специалистами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность не только восстановления разрушенных домов, но и возвращения людям ощущения уверенности и комфорта.

«Этот проект — яркий пример того, как можно дать вторую жизнь объекту. Восстановление дома в Приморском районе — это наша совместная победа над трудностями», — добавил Велиховский.

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