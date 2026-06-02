Подмосковные специалисты восстановят дом на проспекте Строителей в Мариуполе

Специалисты из Московской области продолжают восстановление многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Мариуполе. Масштабные работы проводят на объекте, часть которого после проведенного обследования признали аварийной.

Речь идет о секциях с пятого по восьмой подъезд, которые пришлось демонтировать из-за серьезных повреждений.

Восстановление здания проходит сразу по двум направлениям. В сохранившейся части дома, где жители продолжали проживать во время ремонта, строители обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют кровлю, заменяют окна и входные двери, а также выполняют внутренние и внешние отделочные работы. Одновременно на месте демонтированных секций проводят новое строительство.

За время реализации проекта специалисты возвели новые наружные стены и внутренние перегородки, выполнили бетонирование несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В новых подъездах уже установили оконные и дверные блоки, смонтировали инженерные системы и кровлю.

Кроме того, завершены фасадные работы, благодаря которым дом вновь приобрел единый архитектурный облик.

На строительной площадке трудится 31 специалист. Контроль за процессом восстановления осуществляют эксперты строительного надзора Московской области. За весь период реализации проекта они более 150 раз выезжали на объект, оценивая качество выполненных работ, соблюдение проектных решений и требований безопасности.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул значимость работы специалистов стройконтроля, отметив их высокий профессионализм и ответственное отношение к выполнению поставленных задач.

Параллельно с восстановлением самого здания продолжается ремонт жилых помещений. В программу включили 78 квартир, из которых 23 уже полностью готовы к заселению.