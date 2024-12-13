Подмосковные специалисты восстановят 6,7 км водовода в Новоазовске

Подмосковные коммунальные службы завершают восстановление водовода и двух водозаборных узлов в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Протяженность коммуникаций составила 6,7 километра.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, сейчас специалисты монтируют внутриплощадочные сети. Эти работы завершатся до конца декабря.

Кроме того, за последнюю неделю аварийные бригады устранили 11 сбоев. Это шесть утечек на водопроводных сетях и пять нарушений в работе канализационной системы.

Восстановление коммунальной инфраструктуры района запланированы и на следующий год. Так, подмосковные специалисты продолжат капитальный ремонт водопроводной насосной станции Новоазовска.

«Работы, проводимые в Новоазовском муниципальном округе, являются примером комплексного подхода к восстановлению коммунальной инфраструктуры. Мы стремимся не только устранить последствия разрушений, но и создать условия для долгосрочного и надежного функционирования водоснабжения и водоотведения», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.