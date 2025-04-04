Подмосковные специалисты устранили еще 70 нарушений на сетях в ДНР за неделю

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные коммунальщики устранили 70 технологических нарушений в Новоазовском муниципальном округе ДНР за неделю. Они ликвидировали утечки и аварии на водопроводных и канализационных сетях.

Аварийно-восстановительные бригады устранили 41 утечку на сетях водоснабжения, а также переложили четыре аварийных участка водовода общей протяженностью 173,5 метра.

Специалисты восстановили проходимость 27 участков канализационной системы, заменили обратный клапан насосной станции и запорную арматуру.

Кроме того, сотрудники «Коммунальных систем» продолжают капитальный ремонт инфраструктуры округа.

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