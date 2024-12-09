Подмосковные специалисты устранили еще 15 сбоев на сетях водоснабжения в ДНР

Аварийные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области» устранили 15 сбоев на сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа в ДНР за неделю. Они ликвидировали восемь утечек и восстановили проходимость семи участков канализационной системы.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сотрудники предприятия также продолжают капитальный ремонт и восстановление коммунальной инфраструктуры округа.

Так, специалисты уже восстановили 6,7 километра водопровода и два водозаборных узла. Сейчас они проводят монтаж технологических трубопроводов скважин и внутриплощадочных сетей.

Кроме того, в сентябре стартовал капитальный ремонт водопроводной насосной станции. Его планируют завершать в 2025 году.