Подмосковные специалисты устранили еще 15 сбоев на сетях водоснабжения в ДНР

Аварийные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области» устранили 15 сбоев на сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа в ДНР за неделю. Они ликвидировали восемь утечек и восстановили проходимость семи участков канализационной системы.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сотрудники предприятия также продолжают капитальный ремонт и восстановление коммунальной инфраструктуры округа.
Так, специалисты уже восстановили 6,7 километра водопровода и два водозаборных узла. Сейчас они проводят монтаж технологических трубопроводов скважин и внутриплощадочных сетей.
Кроме того, в сентябре стартовал капитальный ремонт водопроводной насосной станции. Его планируют завершать в 2025 году.
Московская городская военная прокуратура ответит на вопросы 10 декабря
Герой России рассказал, как за один бой ВСУ потеряли семь немецких танков
Муниципальный этап конкурса «Учитель года» прошел в Воскресенске
Более 200 взрывов прогремели за сутки в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Неонатальный скрининг провели для 64 тысяч детей в Подмосковье с января
Депутат Госдумы провел встречу с партийцами «Единой России» в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте