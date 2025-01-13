Подмосковные специалисты устранили 32 коммунальные аварии в ДНР за месяц

Коммунальные системы Московской области за месяц устранили 32 аварии на сетях водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе. Данные озвучили в МинЖКХ Подмосковья.

«Аварийно-восстановительные бригады „КС МО“ за месяц ликвидировали 17 утечек на водоводах и восстановили проходимость 15 участков канализационной системы. В новогодние каникулы специалисты находились на дежурстве, чтобы в домах жителей подшефного региона было комфортно», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В 2024 году силами подмосковных специалистов в Новоазовском округе ДНР устранили 673 технологических инцидента. За это же время капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию и шесть КНС. Выполнили монтаж трансформаторных подстанций, восстановили два водозаборных узла.

«Работа по устранению аварий и модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на новых территориях — важный шаг к восстановлению благоприятных и комфортных условий для жизни граждан», — добавил Велиховский.