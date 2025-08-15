Подмосковные коммунальщики обновили 270 метров сетей водоснабжения в ДНР за неделю

Коммунальные службы Подмосковья на минувшей неделе провели цикл работ по ремонту инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Безыменное специалисты заменили два участка магистрального водовода общей протяженностью 275 метров.
Работы выполняли пять человек, которые использовали специализированную технику — экскаватор-погрузчик и бригадную машину.
За минувшую неделю подмосковные коммунальщики устранили 24 нарушения на сетях водоснабжения и канализации в округе, включая ремонт 16 участков водопровода и восстановление проходимости восьми участков канализационной системы.
Параллельно в Новоазовском муниципальном округе продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту водозаборного узла и станции биологической очистки сточных вод. Эти объекты имеют стратегическое значение для восстановления и дальнейшего развития коммунального хозяйства региона.
