Подмосковные специалисты устранили 22 утечки в трубопроводах ЛНР в ноябре

Обширные работы по восстановлению водопроводных и канализационных систем, осуществляемые подмосковным предприятием «Коммунальные системы Московской области», продолжаются в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Предприятие подведомственно Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения аварийно-восстановительные бригады ГУП МО «КС МО» устранили более 30 технологических инцидентов в первой половине месяца.

Среди выполненных работ числятся ликвидация 22 утечек на водопроводных сетях, замена четырех глубинных насосов на водозаборных скважинах, а также восстановление проходимости восьми участков канализационной системы.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что активная поддержка подшефных территорий направлена на создание устойчивой работы инженерных сетей. Он добавил, что восстановление и поддержание жизненно важных систем является основой для повышения качества жизни в округе.