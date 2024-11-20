Подмосковные специалисты устранили 22 утечки в трубопроводах ЛНР в ноябре

Обширные работы по восстановлению водопроводных и канализационных систем, осуществляемые подмосковным предприятием «Коммунальные системы Московской области», продолжаются в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Предприятие подведомственно Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения аварийно-восстановительные бригады ГУП МО «КС МО» устранили более 30 технологических инцидентов в первой половине месяца.
Среди выполненных работ числятся ликвидация 22 утечек на водопроводных сетях, замена четырех глубинных насосов на водозаборных скважинах, а также восстановление проходимости восьми участков канализационной системы.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что активная поддержка подшефных территорий направлена на создание устойчивой работы инженерных сетей. Он добавил, что восстановление и поддержание жизненно важных систем является основой для повышения качества жизни в округе.
Успенская добавила расходы на дочь в концертный райдер
Боец СВО добился наказания звонивших ему на фронт коллекторов
Мигрант избил до смерти пятимесячную дочь в Люберцах
Свыше 42 тысяч котов в Подмосковье вакцинировали от бешенства за год
Путепровод между М-8 и А-107 в Пушкино закроют до декабря 2025 года
Бойцам ВСУ отказали в шансе на выживание
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте