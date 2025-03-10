Подмосковные специалисты устранили 19 коммунальных аварий в ДНР за неделю

Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать и ремонтировать инженерные коммуникации в Новоазовском муниципальном округе ДНР. За неделю рабочие ликвидировали 19 технологических нарушений.

Бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области», в частности, устранили 11 утечек, в том числе заменили арматуру в колодце. Кроме того, они восстановили проходимость шести участков канализационной системы и заменили один клапан.

Специалисты не только устраняют технологические инциденты в ДНР, но также проводят капитальный ремонт систем.