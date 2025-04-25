Подмосковные специалисты устранили 16 коммунальных аварий в ДНР за неделю

Фото: Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты предприятия «Коммунальные системы Московской области» продолжают ремонтировать водопроводные и канализационные сети в Донецкой Народной Республике. За минувшую неделю рабочие устранили 16 технологических инцидентов в Новоазовском муниципальном округе.

Аварийно-восстановительная бригада заменила 11 метров водопровода, 90-метровую водоподъемную колонну, а также два насоса на скважине. Кроме того, специалисты устранили девять инцидентов на сетях водоснабжения и восстановили проходимость семи участков системы канализации.

Напомним, подмосковные специалисты не только проводят текущие мероприятия по поддержанию состояния сетей, но также осуществляют капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры округа.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте