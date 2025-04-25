Подмосковные специалисты устранили 16 коммунальных аварий в ДНР за неделю

Специалисты предприятия «Коммунальные системы Московской области» продолжают ремонтировать водопроводные и канализационные сети в Донецкой Народной Республике. За минувшую неделю рабочие устранили 16 технологических инцидентов в Новоазовском муниципальном округе.

Аварийно-восстановительная бригада заменила 11 метров водопровода, 90-метровую водоподъемную колонну, а также два насоса на скважине. Кроме того, специалисты устранили девять инцидентов на сетях водоснабжения и восстановили проходимость семи участков системы канализации.

Напомним, подмосковные специалисты не только проводят текущие мероприятия по поддержанию состояния сетей, но также осуществляют капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры округа.