Подмосковные специалисты устранили 14 коммунальных аварий в ДНР за неделю

В Новоазовской округе ДНР подмосковные коммунальщики продолжили ремонтировать водопроводную сеть. За минувшую неделю им удалось устранить 14 аварий, сообщили в МинЖКХ МО.

Как сообщили в ведомстве за период со 2 июня специалисты устранили 10 утечек, заменив участки водопровода примерно на 14 метрах.

Кроме того, была восстановлена проходимость на четырех участках канализации. Сейчас ведется подготовка к ремонту магистрального водопровода.

Также в ведомстве отметили, что Подмосковье проводит капремонт на водозаборном узле и канализационной станции округа. Это оказывает значимую поддержку в восстановлении коммунальных объектов региона.