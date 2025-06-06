Подмосковные специалисты устранили 14 коммунальных аварий в ДНР за неделю
В Новоазовской округе ДНР подмосковные коммунальщики продолжили ремонтировать водопроводную сеть. За минувшую неделю им удалось устранить 14 аварий, сообщили в МинЖКХ МО.
Как сообщили в ведомстве за период со 2 июня специалисты устранили 10 утечек, заменив участки водопровода примерно на 14 метрах.
Кроме того, была восстановлена проходимость на четырех участках канализации. Сейчас ведется подготовка к ремонту магистрального водопровода.
Также в ведомстве отметили, что Подмосковье проводит капремонт на водозаборном узле и канализационной станции округа. Это оказывает значимую поддержку в восстановлении коммунальных объектов региона.
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