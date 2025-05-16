Подмосковные специалисты устранили 13 коммунальных аварий в ДНР за неделю

В Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики продолжаются работы по восстановлению коммуникаций. Специалисты из Московской области за минувшую неделю ликвидировали 13 аварий на трубопроводах.

Работы проводили по нескольким направлениям. Коммунальщикам удалось устранить семь утечек на водопроводных сетях. Они осуществили монтаж четырех соединительных муфт и заменили поврежденный участок водовода длиной 3,5 метра.

Параллельно бригады Коммунальных систем Московской области восстановили шесть засорившихся отрезков канализационных систем и провели техническую ревизию запорной арматуры.

Особое внимание региональные специалисты уделили капитальному ремонту стратегически важных объектов в ДНР — водозаборного узла и станции биологической очистки сточных вод. Эти работы имеют особое значение для нормализации жизни в подшефном регионе.