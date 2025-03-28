Подмосковные специалисты устранили 12 утечек на объектах ЖКХ в ДНР за неделю

Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать и ремонтировать коммуникации в Новоазовском муниципальном округе ДНР. За неделю они устранили 12 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях.

Как сообщили в региональном МинЖКХ, специалисты устранили семь утечек на сетях водоснабжения и заменили 60 метров поврежденного участка и запорную арматуру. Кроме того, они восстановили проходимость канализационной системы в пяти местах, а также отремонтировали напорный коллектор.

«Сотрудники предприятия оперативно реагируют и устраняют технологические инциденты, а также продолжают реализовывать проекты по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону», — добавили в ведомстве.