Подмосковные специалисты устранили 12 утечек на объектах ЖКХ в ДНР за неделю

Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать и ремонтировать коммуникации в Новоазовском муниципальном округе ДНР. За неделю они устранили 12 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях.
Как сообщили в региональном МинЖКХ, специалисты устранили семь утечек на сетях водоснабжения и заменили 60 метров поврежденного участка и запорную арматуру. Кроме того, они восстановили проходимость канализационной системы в пяти местах, а также отремонтировали напорный коллектор.
«Сотрудники предприятия оперативно реагируют и устраняют технологические инциденты, а также продолжают реализовывать проекты по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону», — добавили в ведомстве.
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