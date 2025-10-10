Подмосковные специалисты рассказали о восстановлении водопроводов в ДНР

Мособлводоканал продолжает восстанавливать инженерные сети в Новоазовском округе ДНР. За прошедшую неделю его специалисты провели еще 18 ремонтных мероприятий.

Среди проделанных работ — ревизия запорной арматуры, установка соединительных муфт на трубопроводах, замена аварийных участков и устранение утечек. Также силами Подмосковья удалось устранить заторы на коллекторах и провести ремонт двух — в городе Новоазовске и поселке Седово.

В МинЖКХ региона подчеркнули, на благо жителей Донбасса ежедневно трудятся десятки работников Мособлводоканала.

Они уделяют внимание не только ремонту поврежденных коммуникаций, но и модернизации старых сооружений. Это помогает обеспечить новые территории необходимыми ресурсами и удобствами для жизни.