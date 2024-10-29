Подмосковные специалисты приняли участие в выездной сессии врачей-неврологов

Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний

Фото: Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, съезд прошел в Москве для практикующих врачей-неврологов Центрального федерального округа.

По словам руководителя службы неврологии реабилитации МОНИКИ имени Владимирского Максима Сутормина, специалисты представили 10 докладов, рассказав о юридических аспектах обеспечения лекарствами, о выборе терапии, а также о том, как проходит маршрутизация пациентов в Подмосковье.

«Доклады были встречены с большим вниманием, мы благодарны нашим коллегам и считаем, что проведение подобных мероприятий и обмен опытом — очень важны», — отметил Сутормин.