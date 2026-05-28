Подмосковные специалисты помогут восстановить еще один жилой дом в Мариуполе

Еще один многоквартирный дом восстановят на Олимпийской улице в Мариуполе при участии специалистов из Подмосковья. Там приведут в порядок 31 квартиру.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, девятиэтажное здание нуждалось в обновлении, и теперь оно обретет новую жизнь. Там уже начали ремонт коммуникаций. Специалисты полностью заменят сети холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения.

«После завершения монтажа инженерных коммуникаций будут проведены черновые работы — штукатурка и шпаклевка поверхностей. Финальным этапом станет чистовая отделка стен, потолков и полов», — рассказали в министерстве.

Все этапы работ проходят под контролем специалистов технадзора, которые выезжают на объект каждый день.