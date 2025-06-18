Подмосковные специалисты начали восстановление жилого дома в Мариуполе
Специалисты Фонда капремонта МО начали восстанавливать поврежденную из-за обстрелов девятиэтажку в Мариуполе. Рабочие уже обновили несущие конструкции и отреставрировали фасад. Об этом сообщил подмосковный МинЖКХ.
Из-за атак у здания разрушились стены, повредились конструктивные элементы и инженерные коммуникации.
В ведомстве рассказали, что на данный момент ведется замена систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. Параллельно рабочие отделывают общедомовые зоны, ремонтируют кровлю и устанавливают новые окна и двери.
Особое внимание уделяется качеству технологий, стройматериалов и соблюдению проекта. Процесс контролируют эксперты управления технадзора.
Как только работы завершат, потерявшие дом семьи вернутся в свои прежние квартиры.