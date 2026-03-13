Подмосковные специалисты благоустроят двор в Черноморском переулке Мариуполя

В Мариуполе продолжаются работы по комплексному благоустройству придомовых территорий, к которым подключились специалисты из Московской области. На этот раз объектом обновления стал двор в Черноморском переулке, где строители полностью преобразили пространство вокруг жилых домов.

За время работ бригады выполнили широкий спектр задач по созданию современной и удобной инфраструктуры, в том числе заменили покрытие дорог и тротуаров, смонтировали новые бордюры, создали зеленые зоны, установили урны и скамейки.

Преображение двора в Черноморском переулке является частью масштабной системной работы, развернутой в новых регионах. Фонд капитального ремонта последовательно выполняет задачи по повышению качества городской среды.

В рамках программы на 2024–2026 годы благоустроят свыше 560 объектов общей площадью примерно 300 гектаров.

Качество и безопасность работ находятся под пристальным вниманием специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.