Подмосковные спасатели выступят на чемпионате профмастерства в Приморском крае

Фото: Министерство образования Московской области

Подмосковные спасатели примут участие в межрегиональном этапе соревнований «Профессионалы», который проходит сейчас в Приморском крае. Перед важным событием на территории Раменского колледжа прошла тренировка команды Московской области по специализации «Спасательные работы».

Тренировку организовал центр компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии». На тренировочной площадке находились эксперты по компетенции «Спасательные работы»: Анастасия Макарова из Дмитровского техникума, Михаил Сафронов из колледжа «Подмосковье» и Сергей Маркин из Раменского колледжа.

На тренировке спасатели отработали техники поиска и спасения людей из-под обломков зданий и сооружений, а также навыки создания временных переправ через водные преграды.

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