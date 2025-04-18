Подмосковные спасатели вскрыли дверь в квартиру мужчины с признаками инсульта

Сотрудники «Мособлпожспас» вскрыли дверь в квартиру мужчины, который нуждался в медицинской помощи, в Сергиевом Посаде. Он просил о помощи и стучал в дверь, пока его сосед не обратился в экстренные службы.

Как рассказал заместитель начальника поисково-спасательного поста Сергей Шумов, случай произошел в поселке Мостовик 17 апреля. К спасателям обратился мужчина, который сообщил что его одинокий 59-летний сосед стучит в дверь и просит о помощи. При этом попасть к нему было невозможно, так как дверь была закрыта на задвижку с внутренней стороны.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь. После чего специалисты зашли в квартиру и увидели, что мужчина очень сильно истощен и лежит на полу возле двери», — рассказал Шумов.

Спасателя подняли больного и перенесли на кровать. После медосмотра его транспортировали в больницу. Предварительно у него диагностировали инсульт.