Подмосковные спасатели сняли шутливое видео об опасности тонкого льда

В интернете набирает популярность ролик, который сняли работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Шутливое видео напоминает об опасности, которую таит в себе тонкий лед. Спасатели призывают любителей подледной рыбалки не выходить на непрочное покрытие подмосковных водоемов.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко отметил, что видео сняли в Дубне на Иваньковском водохранилище, куда и зимой, и весной на рыбалку приезжают жители различных населенных пунктов.

«К сожалению, любители рыбной ловли зачастую пренебрегают мерами безопасности и, надеясь на авось, выходят на тонкий лед. Работники противопожарно-спасательной службы во время рейдов напоминают рыболовам об опасности и раздают листовки с правилами поведения на водных объектах», — пояснил Проценко.

По его словам, шутливое видео понравилось пользователям Сети. Спасатели также надеятся, что оно поможет предотвратить количество несчастных случаев на водоемах.