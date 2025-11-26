Подмосковные спасатели сдали нормативы по физической подготовке

В Московской области работает комиссия центрального аппарата МЧС России, которая проводит комплексную инспекторскую проверку деятельности Главного управления МЧС по региону. Так, в Щелкове на базе учебно-спортивного комплекса «Подмосковье» спасатели сдавали нормативы по физической подготовке.

В испытаниях приняли участие около 200 человек. Офицеры проходили зачеты по челночному бегу, подтягиванию на перекладине и легкоатлетическому кроссу на 1000 метров.

В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что личный состав успешно справился с поставленными задачами.