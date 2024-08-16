Подмосковные спасатели рассказали о правилах безопасности детям из Курска

Сотрудники МЧС России организовали дни пожарной безопасности для детей из Курской области, которые временно отдыхают в лагерях Подмосковья. Мероприятия прошли в пункте временного пребывания «Горизонт» в Клину.

Спасатели рассказали детям о причинах возникновения пожаров и основах пожарной безопасности как в быту, так и на природе. Они также объяснили правила поведения на водоемах и продемонстрировали различные техники и оборудование, используемые в спасательной работе.

В оздоровительно-образовательном центре «Родник» в Пушкинском городском округе специалисты показали детям, как работает порошковый огнетушитель, после чего ребята смогли попробовать тушить пожар. Спасатели также провели дополнительный противопожарный инструктаж с сотрудниками лагеря.

В Ступинском социально-оздоровительном центре «Сосновый бор» инспекторы Госпожнадзора и сотрудники 31-го поисково-спасательного отряда обучили детей и подростков основам безопасности и навыкам поведения в экстренных ситуациях.

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