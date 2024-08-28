Подмосковные спасатели провели урок безопасности для детей в лагере «Орленок»

Работники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для детей в летнем лагере «Орленок». Спасатели проводят подобные мероприятия регулярно — ребята не только осваивают теоретические навыки, которые позволят им лучше позаботиться о себе, но и отрабатывают их на практике.

«Работники противопожарно-спасательной службы подробно рассказали воспитанникам лагеря о работе пожарных и интересных случаях из практики. Огнеборцы продемонстрировали собравшимся экипировку пожарных, а также объяснили ее назначение и особенности использования в боевой работе», — прокомментировал заместитель начальника 318-й пожарно-спасательной части Роман Ларионов.

Спасатели также продемонстрировали ребятам современное техническое оснащение пожарных автомобилей и специальное оборудование. Все желающие смогли примерить боевую одежду пожарного и увидеть работу техники в действии.

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