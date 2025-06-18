Подмосковные спасатели провели учения в теплодымокамере 17 июня

Сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» 17 июня провели тренировки в специальных дымокамерах. Учения одновременно прошли в подразделениях в Кашире, Серпухове, Ступине и Серебряных Прудах.

Подобные занятия критически важны для отработки навыков работы в экстремальных условиях. После обязательного инструктажа по технике безопасности спасатели в полной экипировке, включая дыхательные аппараты, приступили к выполнению учебных задач.

«В условиях непригодной для дыхания среды специалисты успешно обнаружили и спасли условно пострадавших. Также огнеборцы смогли отключить электроэнергию, найти и ликвидировать очаг возгорания. После этого газодымозащитники в полном составе покинули тренировочный комплекс и вышли на свежий воздух», — пояснил первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк.

По его словам, все поставленные в рамках учений задачи были выполнены.