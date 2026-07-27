Подмосковные спасатели провели рейды по соблюдению правил безопасности у воды

В минувшие выходные водохранилища и реки Подмосковья стали главными точками притяжения для отдыхающих. Чтобы летний досуг не обернулся бедой, сотрудники МЧС перешли на усиленный режим патрулирования. Рейды прошли по всему региону.

Рейды были направлены на предотвращение трагедий. Специалисты напомнили жителям о нормах поведения у воды.

В Можайске к профилактической работе привлекли местные власти, полицейских, народных дружинников и инспекторов пожарного надзора. Они провели беседы с отдыхающими и раздали памятки с алгоритмом действий в экстренных ситуациях.

На Истринском водохранилище к инспекторам ГИМС и пожарным присоединились бойцы ОМОН «Меч». Особый акцент сделали на соблюдении противопожарных правил: судоводителей проверили на предмет выполнения требований безопасности, а отдыхающим напомнили о запрете разведения костров в неположенных местах. По итогам рейда составлены административные протоколы.

Совместное патрулирование сотрудников Центрального инспекторского отделения ГИМС и депутатов комитета Госдумы по защите семьи было направлено на предотвращение происшествий с несовершеннолетними. В ходе проверки выписано семь постановлений, а родителям напомнили, что ответственность за жизнь ребенка лежит исключительно на них.

В МЧС призвали жителей проявлять бдительность. Купаться разрешено только на оборудованных пляжах, а при управлении лодками и катерами нужно неукоснительно соблюдать правила. Вода ошибок не прощает, и следование простым рекомендациям может сохранить жизнь.