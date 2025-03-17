Подмосковные спасатели провели рейды по обеспечению пожарной безопасности

Сотрудники «Мособлпожспас» провели противопожарные рейды в Подмосковье в минувшие выходные. Они прошли в Ступине, Серпухове, Кашире и Серебряных Прудах.

В ходе рейдов специалисты напомнили жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности, особенно с наступлением тепла.

По словам заместителя начальника теруправления № 13 Александра Голяка, такие дежурства позволяют предотвратить пожары и снизить риск возникновения ЧП до минимума. Это особенно важно весной, когда угрозу представляет легко воспламеняющаяся сухая трава.

«В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы провели разъяснительные беседы с жителями, обратив их внимание на основные причины появления возгораний, связанные с неосторожным обращением с огнем. Специалисты подробно объяснили населению, как действовать в случае возникновения пожара, а также дали рекомендации по защите жилых домов и приусадебных участков от возможных возгораний», — сказал он.

Спасатель добавил, что жителям напомнили о запрете на использование открытого огня вблизи деревянных строений, кустарников и сухой травы. Специалисты также раздали листовки с полезными советами и номерами телефонов экстренных служб.