Подмосковные спасатели провели противопожарные учения в пансионате «Ногинский»

Во вторник, 12 августа, «Мособлпожспас» и ФППС провели учения для личного состава 241-й, 242-й, 259-й и 260-й частей в пансионате Ногинский». На тренировке сотрудники отрабатывали способы тушения возгораний с учреждениях с массовым пребыванием маломобильных граждан и стариков.

Как рассказали спасатели, по легенде пожар возник в одной из палат из-за короткого замыкания. Огонь распространялся по деревянным перекрытиям и мебели, выделяя едкий дым. Сотрудники пансионата сообщили об этом в единую службу экстренной помощи «Система-112», уточнив, что в помещениях остались люди, не сумевшие найти выход из-за плотного задымления.

«Прибыв к месту условного пожара, работники подразделений сформировали четыре звена газодымозащитной службы, провели разведку, нашли и спасли условно пострадавших, а также оперативно ликвидировали возгорание. Цели и задачи учений были выполнены в полном объеме»», — отметил начальник территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

По его словам, состав дежурных караулов действовал уверенно и слаженно. Помимо навыков тушения и спасения, огнеборцы отработали взаимодействие с руководством и администрацией пансионата.