Подмосковные спасатели провели противопожарные учения на нефтебазе в Истре

Учения с привлечением сотрудников «Мособлпожспаса» и МЧС России по Московской области провели в Истре. Тренировка, в рамках которой отрабатывались действия при возможном чрезвычайном происшествии, прошла на территории нефтебазы.
Согласно легенде учения, на определенном участке произошло возгорание топлива, возникли риск утечки горючих жидкостей и угроза взрыва.
Спасатели оперативно приступили к ликвидации условного пожара. Сначала они провели разведку территории, охладили резервуары и локализовали возгорание. Также специалисты эвакуировали «пострадавших» и отработали взаимодействие с администрацией объекта
Подобные учения позволяют проверить готовность экстренных служб к реальным чрезвычайным ситуациям и минимизировать риски при возникновении аварий.
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