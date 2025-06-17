Подмосковные спасатели провели противопожарные учения на нефтебазе в Истре

Учения с привлечением сотрудников «Мособлпожспаса» и МЧС России по Московской области провели в Истре. Тренировка, в рамках которой отрабатывались действия при возможном чрезвычайном происшествии, прошла на территории нефтебазы.

Согласно легенде учения, на определенном участке произошло возгорание топлива, возникли риск утечки горючих жидкостей и угроза взрыва.

Спасатели оперативно приступили к ликвидации условного пожара. Сначала они провели разведку территории, охладили резервуары и локализовали возгорание. Также специалисты эвакуировали «пострадавших» и отработали взаимодействие с администрацией объекта

Подобные учения позволяют проверить готовность экстренных служб к реальным чрезвычайным ситуациям и минимизировать риски при возникновении аварий.