Подмосковные спасатели провели профилактические рейды на водоемах в выходные

Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды на водоемах в выходные. Спасатели напомнили отдыхающим на водных объектах правила безопасности, а также раздали памятки.

Рейды прошли на водоемах в Волоколамске, Лотошине и Клину. По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Андрея Образцова, с наступлением купального сезона спасатели уделяют особое внимание несанкционированным местам отдыха.

«Чтобы купание не закончилось печально, а принесло только положительные эмоции, необходимо соблюдать простые, но очень важные правила безопасности: не плавать в незнакомом месте, не нырять с высоты, не заплывать за буйки», — отметил Образцов.

Он также напомнил, что спасатели не рекомендуют прыгать в воду с лодок, а также употреблять алкоголь во время отдыха у воды. Жителям и гостям региона лучше отдыхать на официальных пляжах — эти зоны отдыха оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного времяпровождения.

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