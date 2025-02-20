Подмосковные спасатели провели экскурсию по пожарной части для детей с ОВЗ

Работники 307-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели день открытых дверей для детей с ограниченными возможностями из организации «Мир для всех» в Балашихе. Начальник части Константин Игнатьев сообщил, что это уже вторая группа особенных гостей за месяц.

Ребятам и их родителям показали пожарную часть, рассказали об используемой технике и даже разрешили посидеть в кабине автоцистерны, что вызвало у них настоящий восторг.

«Ребята смогли познакомиться с оснащением пожарных автомобилей и узнать от специалистов о том, что такое аварийно-спасательный инструмент, как устроен дыхательный аппарат и для чего они предназначены. Огнеборцы показали детям боевую форму пожарного, спасательные устройства и пожарные каски, которые все желающие с удовольствием примерили», — заключил Игнатьев.

В конце экскурсии пожарные провели занятие по безопасности, объяснили, как избежать пожара, а также напомнили номера экстренных служб и раздали памятки.