Подмосковные спасатели призвали жителей не выходить на лед водоемов

Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья воздержаться от выхода на лед водоемов. Из-за перепадов температуры покрытие непрочное и не способно выдержать вес человека.

Как рассказал заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин, из-за непрочного ледяного покрытия растет риск несчастных случаев на водоемах региона. Выходить на тонкую корку опасно для жизни. Об этом отдыхающим напомнили в ходе профилактических рейдов.

На прочность льда влияет не только температура, но и подводное течение, бьющие ключи и наличие в воде растений и мусора.

«Особенно сильно на ледовый панцирь влияют погодные условия, так как под солнцем он быстро истончается, сверху на него давит снежная масса, а снизу он подтачивается водой. В результате чего образуются трещины, а сама ледовая поверхность становится очень пористой, рыхлой и небезопасной. Спасатели уточнили, что ледовая поверхность особенно тонкая в участках, где есть камни, корни деревьев, кустарники, водоросли или вмерзший мусор», — отметил спасатель.

Чтобы избежать несчастный случай, важно проверять прочность льда палкой или пешней и вернуться на берег, если послышался треск. Идти к земле нужно с широко расставленными ногами или ползком.