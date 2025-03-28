Подмосковные спасатели призвали жителей не выходить на лед водоемов

Подмосковные спасатели предупредили об истончении льда на водоемах. Из-за наступления тепла корка постепенно тает и уже не может выдержать вес человека.

Жителей призвали не выходить на лед водохранилищ, озер, рек и прудов.

Для предотвращения несчастных случаев в Подмосковье проводят профилактические мероприятия. Спасатели предупреждают об опасности рыбаков, спортсменов и любителей отдыха на природе.

По словам заместителя начальника «Мособлпожспас» Сергея Сорокина, в ходе рейдов жителям объясняют об опасности выхода на тонкий лед.

«В любой момент человек, в том числе не имеющий лишнего веса, может провалиться под лёд и утонуть. Подчас ледяная корка рек и прудов не выдерживает даже тяжести ребенка или животного. Кроме того, весенний лед, пропитанный талой водой, не издает предупреждающего треска, как в морозы, а сразу ломается под ногами», — сказал он.

Свидетелям происшествий на водоемах рекомендуют звонить по номеру 112.