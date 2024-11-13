Подмосковные спасатели призвали завершить сезон электросамокатов

Работники «Мособлпожспаса» порекомендовали жителям завершить сезон использования электросамокатов. В осеннюю непогоду — дождь, туман, ветер и сокращенный световой день — видимость на дорогах ухудшается, что повышает риск аварий.

Начальник 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Туз отметил, что электрические самокаты имеют свои ограничения при низких температурах, о которых многие не задумываются. С наступлением холодов важно регулярно проверять самокат на целостность и избегать езды по лужам, чтобы предотвратить повреждения и возможное возгорание.

«Специалисты проинформировали граждан о том, что для подготовки электросамоката к эксплуатации в холодное время года необходимо утеплить батарею специальным материалом и перед каждой поездкой полностью ее заряжать, заменить надувные колеса на шипованные с полиуретановым покрытием, чтобы получить защиту от скольжения, а также периодически чистить механизмы и узлы самоката от грязи», — подчеркнул Туз.

Для безопасности на дорогах рекомендовано надевать защитную экипировку, не превышать скорость, сохранять дистанцию, уступать дорогу пешеходам и использовать яркую одежду. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112.

Туз также подчеркнул, что при температуре -10 градусов и ниже использовать электросамокат запрещено, а в условиях дождей и заморозков лучше отказаться от поездок.