Подмосковные спасатели призвали водителей отказаться от поездок в снегопад

Зима не спешит уступать место весне: Московская область по-прежнему находится под влиянием снежного циклона. В такую погоду жителям необходимо быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности.

Первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако дал ряд рекомендаций для водителей и пешеходов.

«В период обильных снегопадов видимость на дорогах резко ухудшается, а асфальтовое покрытие скрывается под слоем снежной каши и льда. В такое время лучше, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния», — уточнил специалист.

Если избежать этого нельзя, то следует соблюдать скорость и дистанцию, а также быть предельно внимательными. Нажатие на газ или тормоз должны быть максимально плавными, иначе колеса будут скользить. Кроме того, стоит избегать накатанной колеи.

«Никогда не паркуйтесь и не останавливайтесь под рекламными щитами, линиями электропередачи и старыми деревьями, ведь под тяжестью снега они могут рухнуть прямо на машину. Перед выездом обязательно полностью очищайте машину от снега — шапка на крыше может съехать на лобовое стекло при торможении или ослепить водителей сзади», — рассказал заместитель начальника госучреждения.

Не меньшее внимание к безопасности Анатолий Плевако советует проявить и пешеходам. Им стоит носить одежду со светоотражающими элементами, а проезжую часть пересекать исключительно в установленных местах, предварительно убедившись, что водители остановились.

Особую осторожность необходимо соблюдать на тротуарах возле зданий, так как возможен сход снега и наледи с крыш.