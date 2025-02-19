Подмосковные спасатели призвали быть внимательными на дорогах из-за снегопада

Зимой на дорогах становится особенно опасно: гололед, снег, перепады температур и плохая видимость усложняют вождение. Работники «Мособлпожспаса» напоминают, что в таких условиях важно строго соблюдать ПДД. Начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин отметил, что снег на дорогах увеличивает тормозной путь и скрывает ямы, а во время снегопада ухудшается видимость.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупреждают участников дорожного движения о возможных опасностях, связанных со снегопадом. В условиях плохой видимости автовладелец может не сразу увидеть чужое транспортное средства или человека, поэтому во время движения не стоит отвлекаться на разговоры по телефону и набирать смс-сообщения», — подчеркнул Жукин.

Спасатели советуют держать дистанцию вдвое больше обычной, плавно разгоняться и тормозить, соблюдать скоростной режим. Перед пешеходными переходами нужно заранее снижать скорость и внимательно смотреть по сторонам. Также не стоит забывать про ремни безопасности — они могут спасти жизнь.