Подмосковные спасатели присоединились к тренировке по ликвидации последствий ДТП

В Рузском округе прошли крупные учения, на которых отработали действия при аварии с участием пассажирского автобуса. В тренировке участвовали пожарные 265-й части и работники поисково-спасательного поста «Мособлпожспаса».

По сценарию, автобус с 18 пассажирами, включая водителя и четырех детей, двигался по трассе А-108 в сторону Москвы. На перекрестке он столкнулся с большегрузной машиной. В результате столкновения люди получили травмы, а из-под автобуса пошел густой дым.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы зафиксировали условных пострадавших на жестких носилках и аккуратно транспортировали их в безопасное место для оказания первой помощи. Затем спасатели помогли медикам перенести наиболее тяжелых пострадавших в машины скорой медицинской помощи для экстренной госпитализации», — отметил заместитель начальника ПСЧ-265 Владимир Старостин.

Вместе с пожарными в учениях участвовали спасатели МЧС, сотрудники полиции, ГИБДД, а также врачи и бригада скорой помощи. Все службы отрабатывали слаженные действия.