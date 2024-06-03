Подмосковные спасатели приняли участие в тренировке по ликвидации последствий ДТП

Подмосковные спасатели прошли тренировку по ликвидации последствий ДТП на трассе «Дон» в Ступине. В ней участвовали сотрудники «Мособлпожспаса», муниципального аварийно-спасательного формирования, представители федеральной противопожарной службы, скорой и ГИБДД.

Как рассказал заместитель начальника территориального управления «Мособлпожспас» Александр Голяк, по легенде тренировки на 105-м километре трассы автобус столкнулся с легковой машиной, в результате в салоне оказался заблокированным человек без сознания.

На место выехали экстренные службы.

«Спасатели обозначили зону проведения спасательных работ светоотражающими конусами, отключили аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания и, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали и эвакуировали условного пострадавшего», —рассказал он.

Благодаря слаженной работе пострадавшего передали скорой помощи.

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