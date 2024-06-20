Подмосковные спасатели приняли участие в спортивной рыбалке на Волге

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в соревнованиях по спортивной рыбалке на Волге. Состязания прошли в Дубне.

«Это мероприятие проводится в нашем госучреждении не впервые и уже превратилось в добрую традицию», — отметил заместитель начальника территориального управления Евгений Патуев.

По его словам, в этом сезоне заявки на участие подали девять рыболовов-любителей, но из-за обстоятельств участие приняли только шесть работников «Мособлпожспаса». Победителем стал тот, кто поймал самую крупную рыбу. Всего же общий вес улова составил около пяти килограммов.

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