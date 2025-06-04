Подмосковные спасатели приняли участие в областной тренировке по эвакуации

Работники «Мособлпожспаса» и ФПС Подмосковья поучаствовали в общеобластной ежеквартальной тренировке по эвакуации. Учения прошли в детских садах, школах, колледжах и других социальных учреждениях на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Учебная эвакуация помогает подготовить сотрудников учреждений ориентироваться в случае ЧС или пожара, а также правильно действовать, чтобы предупредить или предотвратить возгорание, рассказал первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако.

«Во время пожара бывает гораздо темнее, чем принято думать. Любой инцидент на объектах, в том числе пожар, зачастую сопровождается отключением напряжения, а пламя может осветить помещение только на короткий промежуток времени, после этого практически сразу все заполняет густой дым и наступает темнота», — добавил замруководителя.

Помимо полной потери видимости дым опасен ядовитыми веществами. В такой обстановке человек испытывает стресс и может запаниковать. Регулярные тренировки нужны для доведения действий сотрудников до автоматизма, чтобы в экстренной ситуации они смогли спокойно вывести всех находящихся в здании людей в безопасную зону.

Во время занятий спасатели также оценили уровень осведомленности работников объектов относительно правил поведения, размещения огнетушителей, гидрантов, сигнализационных устройств, а также оборудования для тушения и удаления дыма.

В организации отметили, что учебная эвакуация — это серьезное событие, позволяющее освоить необходимые навыки, которые при необходимости могут сохранить жизнь и здоровье не только себе, но и другим.